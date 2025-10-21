ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହେଲା; ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୨୩୭ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକାଇଚି…
ଜାପାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜାପାନ । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସାନାଏ ତାକାଇଚି । ଜାପାନର ନିମ୍ନ ସଦନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ୪୬୫ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୭ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ।
ଯଦି ଜାପାନ କଥା ଦେଖିବା ଏଯାଏଁ ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପୁରୁଷ । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ମହିଳା ଏଥ ବଡ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏଲଡିପିରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାକାଇଚି ଜାପାନ ଇନୋଭେସନ ପାର୍ଟି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
ଆଉ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଦୁଇ ଦଳର ନିଷ୍ପତିକ୍ରମେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସାତସୁକି କାଟାମାୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।
ତାକାଇଚ ଚୀନ ବିରୋଧରେ କହି ଅନେକ ଥର ଖବରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଜାପାନରେ ଚାଲିଥିବା ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ସବୁବେଳେ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଏପରିକି ଚୀନକୁ ବିରୋଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଚୀନ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆହୁରୀ ତିକ୍ତତା ବଢିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି କି ତାକାଇଚିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ଅନେକ କୌଶଳ ରହିଛି । ଏଣୁ ସେ ସାମରିକ ବାହିନୀିକୁ ସଜାଡିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।