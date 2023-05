Record Alert; IPLରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ: ହାସଲ କଲେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୋୟଲ୍ସ । କୋଲକାତାର ୧୫୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାତ୍ର ୧୩.୧ ଓଭରରେ ହାତେଇ ନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ । ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏକ ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ୪୭ ବଲ ଖେଳି ୯୮ ରନ କରିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ । ଏହାସହ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ ।

୧୫୦ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଜୋସ ବଟଲର ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ । ବଟଲର ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରନ ଅଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ମେଗା ଶୋ’ । ଦିନେ ଗୁପଚୁପ ବିକି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଜଏସ୍ୱାଲ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଇତହାସର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପୃଷ୍ଠା । ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । କ୍ରିସ ଗେଲ, ଏମ.ଏସ ଧୋନୀ, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ୟୁବରାଜ ସିଂହ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଅସମର୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ଏହି ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓

Yashasvi Jaiswal has smashed a half-century in just 13 balls and it is the fastest 50 in the history of #TATAIPL 🫡👏💪

The previous record was held by KL Rahul, who got to the mark in 14 balls. pic.twitter.com/OTCHPuSx58

— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2023