ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫତେପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିପରି ଦିୱାଲି ପାଳନ୍ତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର୍?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳିର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଦୀପ, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍, ରଙ୍ଗୋଲି, ଭଳି କି ଭଳି ମିଠା ସବୁ ଭାଷି ଉଠେ । ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୋକେ ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟକୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ସେତେବଳର ଦୀପାବଳି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।
ଜଶ୍ନ-ଏ-ଚିରାଗା: ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଯେ, ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋଗଲ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଇସଲାମିକ ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ରାଟମାନେ, ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ କାନ୍ଥକୁ ଦୀପ ଜଳାଇ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ, ଦୀପାବଳି କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଆକବରଙ୍କଠାରୁ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା: “ଜଶ୍ନ-ଏ-ଚିରାଗା”, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆଲୋକର ପର୍ବ।
ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ: ଆକବରଙ୍କ ଯୁଗ କେବଳ ମୋଗଲ ଶାସନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଏକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେବି ସଂକୋଚ କରିନଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏବଂ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ରାସ୍ତାସାରା ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆଲୋକିତ କରଯାଉଥିଲା। ଇତିହାସକାର ଅବୁଲ ଫଜଲ ତାଙ୍କ “ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀ” ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆକବର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦୀପ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦରବାରମାନେ ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ।
ବାଣ ଫୁଟା ପରମ୍ପରା: ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୀପାବଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଏବଂ ଆତସବାଜି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ମୋଗଲ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୮ଶ ଏବଂ ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଅବଧର ନବାବମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଥରିନ ବଟଲର୍ ସ୍କୋଫିଲ୍ଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ଦୀପାବଳିରେ ଆତସବାଜି ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅଣ-ଇସଲାମିକ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକବର ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ରୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।
ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୧୭୨୦ ରୁ ୧୭୪୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଦୀପାବଳି ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରାର ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଗ ଚାରିପାଖରେ ଅଗଣିତ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦରବାରରେ ମିଠାର ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଦୀପାବଳି: ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଗଜ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଶାଳ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଦୀପ, ମସାଲ ଏବଂ ଲଣ୍ଠଣରେ ପ୍ରାସାଦକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କବିତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ, ଦୀପାବଳି ପାଳନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରହିଲା। ସେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ତଥାପି, ଯୋଧପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରର ରାଜପରିବାରମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଉପହାର ପଠାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ।