କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ, କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲା, ଅନୁତାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହତ୍ୟା ପରେ ଗାଇଲା ଗୀତ

କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ, କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲା, ଅନୁତାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହତ୍ୟା ପରେ ଗାଇଲା ଗୀତ
ଛତିଶଗଡ: କୁଳାଙ୍ଗାର ପ୍ରୁଅ। ଜନ୍ମକଲା ମା’କୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ପୁଅ। ହାଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲା। ଏତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ମା’ର କଟା ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇଲା ଅଲାଜୁକ ପୁଅ।
ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁଙ୍କୁରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଗୁଲା ବାଇ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଜିତ ରାମ ଯାଦବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ହତ୍ୟାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ମା’ଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ହତ୍ୟା
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା। କୁଙ୍କୁରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗୁଲା ବାଇ ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତ ରାମ ଯାଦବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁଲା ବାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖି ଗାଁଲୋକ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଧରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଏତେ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ପୁଅର ନଥିଲା ଅନୁତାବ। ଓଲଟି ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ପୁଅ। ଯାହା ଲୋକେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅଜବ ଆଚରଣ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥାଇପାରେ।
ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ବସି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି
କୁଙ୍କୁରି ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି, ହତ୍ୟାର କାରଣ କ’ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଯେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ
ମୃତକ ଗୁଲା ବାଈଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁଲା ବାଈ ଜଣେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ମହିଳା ଥିଲେ।
କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ସ୍ତର ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ନଥିଲା।