ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ ଲୁଚାଇଲା ଶବ, ଶେଷରେ ଝିଅକୁ ଫୋନ କହିଲା ଏପରି…ସମସ୍ତେ ଶୁଣି କାବା…

ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଲା ପିଶାଚୀ । ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ କଲା ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ ଲୁଚାଇଲା ଶବ ।

By Seema Mohapatra

ଯଶପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ର ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଲଦୁଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଞ୍ଜପୁର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଭଗତ (୪୩)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଙ୍ଗରୀତା ଭଗତ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗରୀତା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଝଗଡା ଲାଗି ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ, ମଙ୍ଗରୀତା କ୍ରୋଧରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଲୁହା ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗରୀତା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼ାଇ, ଏକ ଲାଲ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଝିଅକୁ ଡାକି ସବୁକିଛି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଁକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ କାକା ବିନୋଦ ମିଞ୍ଜଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ। ବିନୋଦ ତୁରନ୍ତ ଦୁଲଦୁଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଲାଲ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା

ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମୃତଦେହ ଏକ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ହାତରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗରୀତା ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏସଏସପି ଶଶି ମୋହନ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦୁଲଦୁଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ହତ୍ୟା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପଳାଇବା

ଏସଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 302 (ହତ୍ୟା) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧରେ ଏହି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମଙ୍ଗରୀତା ଭଗତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଘଟଣା ପଛର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

