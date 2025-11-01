ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ EX କଲେ ଖୁଲାସା, ଏ ହେଉଛି ଜସ୍ମିନଙ୍କ ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫଟୋ ଛାଡି କହିଲେ..”ଆଗକୁ ବଢୁଛି”
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଜସ୍ମିନଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଏବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ, EX ଜସମିନ୍ ୱାଲିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି । ଆଉ ଠିକ୍ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେ ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍: “ସୋନୁ କେ ଟିଟୁ କି ସ୍ୱିଟି” ର ହିଟ୍ ଗୀତ “ବମ୍ ଡିଗି” ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଗାୟିକା ଜସ୍ମିନ୍ ୱାଲିଆ ଏହି ହାଲୋୱିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗାୟିକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ। ସାଧାରଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ବରଂ ଭୂତ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
୩ଟି ଫଟୋ: ପୋଷ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଥିଲା ଯାହା ହାଲୋୱିନ୍ ଥିମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକ କାରରେ ଏକାଠି ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏକ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ସେଲ୍ଫି ଥିଲା, ଏବଂ ତୃତୀୟଟିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରୁ ଜସ୍ମିନଙ୍କୁ ହଗ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ଏକ ମଜାଦାର କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜସ୍ମିନ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ହାପି ହାଲୋୱିନ୍! ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ।”
ପାଣ୍ଡ୍ୟା-ଜସ୍ମିନ ସମ୍ପର୍କ: କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଜସ୍ମିନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ କେବେ ବିସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜସ୍ମିନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯିବା ପରେ ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ସେ ଦୁହେଁ ଗ୍ରୀସରେ ଛୁଟି କାଟିବା ସମୟରେ ସମାନ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଡେଟିଂ ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୁଟିରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଝଲକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଦୁହେଁଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍: ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହେଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ଉଠିଲା। ଏହାପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।