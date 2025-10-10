ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଟନେସ୍ କିଙ୍ଗର ତାଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ; ବିରାଟ ଓ ଧୋନୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବୁମରାହ…
ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ୫୦ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଲି ଫିଟନେସର ପରିଚୟ ଦେଲେ ବୁମରାହ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନୂଆ ରେକର୍ଡର ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ । ପୁଣି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମ ବୁମ୍ ବୁମରାହ । ସବୁ ଫର୍ମାଟର ୫୦ ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ହାସିଲ କରିବା ସହ ବୁମରାହ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ସଠିକ ଲାଇନ ଏବଂ ଲେଙ୍ଗଥ, ଘାତକ ୟର୍କରଏବଂ ସମାନ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲର ଭାବେ ବୋଲି୍ଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଁଲଣ୍ଡ ଟିମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା ଭଳି ସେ ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତି । ବଲ ବଦଳାଇ ପକାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବୋଲର । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ୫୦ ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ।
କେଉଁଠି ରେକର୍ଡ କଲେ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ରେ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ବୁମରାହଙ୍କ ଫିଟନେସର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ।
ବୁମରାହ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତରଫରୁ ୫୦ ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୮୯ ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୭୫ଟି ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ ୪୬୭ ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୨୨ଟି ୱିକେଟ ଟେଷ୍ଟରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ୧୪୯ ଟି ୱିକେଟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବାକି ୯୬ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟରେ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ।
କିଏ କିଏ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି: ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିରାଟ କୋହଲି ଥିବା ବେଳେ ୫୩୮ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ , ୪୯୯ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ତୃତୀୟରେ, ୩୬୪ ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଚତୁର୍ଥରେ ଆର ଅଶ୍ୱିନୀ ପଞ୍ଚମରେ ଓ ୬ନମ୍ବରରେ ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ ରହିଛନ୍ତି ।