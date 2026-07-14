ବୁମରାହଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବାରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
୯୬୮ ଦିନ ପରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ମିଂହାମଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ନେଇ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଓ୍ଵିକେଟ୍ ସହ ସେ ନିଜ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁଲାଇ ୧୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ନିଜର ଦିନିକିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ପ୍ରାୟ ୯୬୮ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ ନେଇ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଚାରି ଓଭରର ସ୍ପେଲ୍ରେ ୱିକେଟ ପାଇନଥିବା ବୁମରାହ, ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ ସହ ବୁମରାହ ଦୁଇଟି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ (୩୧) ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ବୁମରାହ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ନାମରେ (୩୦ ୱିକେଟ ) ଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ଓ୍ଵିକେଟ୍ ବୁମରାହଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ୧୫୦ତମ ୱିକେଟ ଥିଲା। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧୫୦ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ନେବାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୪୬୦୫ ବଲ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହମ୍ମଦ ସାମି (୪୦୭୦) ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ (୪୫୧୩)ଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛି।
ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଦଳର ସବୁ ଖେଳାଳି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ପରିବେଶ ବେଶ୍ ସକରାତ୍ମକ ରହିଛି।