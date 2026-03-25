ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, BCCI ଦେଲା ସୂଚନା, IPL ଖେଳିବେ ନା ଖେଳିବେନି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ

ବୁମରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, BCCI ଦେଲା ସୂଚନା

By Jyotirmayee Das

Jasprit Bumrah: IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ BCCIର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ବୁମରାହ IPL ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି । ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା IPL ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବୁମରାହଙ୍କ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। BCCIର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଗସ୍ତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିବେ ବୁମରାହ

ESPNcricinfo ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ BCCI ର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପକ୍ଷରି ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।

ବୁମରାହ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୦ରେ ଟାଇଟଲ ଉଠାଇଥିଲା। ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତେବେ ବୁମରାହ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫିଟ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

