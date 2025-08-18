ଜଲଦି ଅବସର ନେବେ ବୁମରା ! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ, କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅବସର…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷ୍ୟକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ବୁମରାଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବୁମରା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କେବଳ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ସେ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ସେ କେବଳ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ହାରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇ ନଥିଲା। ସେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ, ସେ 5ମ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳି ନଥିଲେ।
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବୁମରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଜଣେ ‘କୋହିନୂର ହୀରା’- ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, “ବୁମରାଙ୍କ ପରି କୌଣସି ବୋଲର ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା। ସେ ଏକ କୋହିନୂର ହୀରା। ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖେଳନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ଉଚିତ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ। ସେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଛିବେ। ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଏହା ନୈତିକ ବିତର୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାନ୍ତୁ।”
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 3-4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଉ, ତେବେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା ।
କ’ଣ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳିବେ?
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଚୟନ ନିଶ୍ଚିତ। ଏସିଆ କପ୍ ଦଳ ଚୟନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 19 ରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ପରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।