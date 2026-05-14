MIର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିଲେ ବୁମ୍ରା, ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ସାଜିଲେ ୧୦ମ ଅଧିନାୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ
Jasprit Bumrah: ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପଦକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ବୁମରା ୧୦ମ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର?
ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପିତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପଛରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ହେବି
ଟସ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ବୁମ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଅଧିନାୟକ ହେବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି।”
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ୧୦ ଅଧିନାୟକ
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ୧୦ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହରଭଜନ ସିଂ, ଶନ୍ ପୋଲକ୍, ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ଡ୍ୱେନ ବ୍ରାଭୋ, କାଇରନ ପୋଲାର୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା।
ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ରାୟନ ରିକେଲଟନ (ୱିକେଟ କିପର), ନମନ ଧୀର, ତିଲକ ବର୍ମା, ସେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡ, ୱିଲ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ରାଜ ବାୱା, କର୍ବିନ ବୋସ, ଦୀପକ ଚହର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା (ଅଧିନାୟକ), ରଘୁ ଶର୍ମା।
ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ସ
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ରବିନ ମିଞ୍ଜ, କ୍ରିଷ୍ଣ ଭଗତ।