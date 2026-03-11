ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ଆଉ ଖେଳିବେନି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଥିପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
Team India: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ଏହା ICCର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗାତାର ଖେଳାଯିବା ସହିତ, T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ODI ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏବେ କମ୍ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ଏବଂ କେବଳ ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ହାଁ ଆମେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ବୁମରାହ ୨୦୨୩ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ODI ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ କୌଣସି ODI ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି।
ଏବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତିଗଲାଣି, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ। ଆଇପିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହା ପରେ ଭାରତର ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପହଞ୍ଚିବା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବୁମରାହ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ
ଏହି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବେ କମ୍ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୁମରାହ ସେହି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ। ଏହା ପରେ, ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।
IPL ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରଣନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ IPL ପରେ BCCI ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବେ ତାହା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୪୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ODI ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ୪୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୧ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୨୧ଟି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, IPL ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ବୋଲରମାନେ T20ରେ ନିଜର କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ODIରେ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ପୁଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ କେବଳ ODI ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଆଇପିଏଲ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ।