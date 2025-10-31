ଚର୍ଟ୍ଟାରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବୁମରାହ; ଭାରତ ହାରିଲା ସତ,ମାତ୍ର ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କଲେ ଜସପ୍ରିତ୍ ବୁମରାହ…
ଦୁଇଟି ୱିକେଟରେ ଖେଳ କରିଦେଲେ ଜସପ୍ରିତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହାରିଲା ଭାରତ ମାତ୍ର ରେକର୍ଡ କଲେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବୁମରାହ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି।
ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୨୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ୧୩.୨ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ: ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୬୫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୭୭ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ ୯୮ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ସମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ୟୁଜବିନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ ୮୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୬ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୯୦ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ବୁମରାହ ୩୬ତମ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ: ଏହା ସହିତ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରାହ ଡକ୍ରେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ବୁମରାହ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଡକ୍ରେ ଆଉଟ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ୩୬ତମ ଡକ୍। ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାହିର ଖାନ ୪୩ ଡକ୍ ସହିତ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୧୮.୪ ଓଭରରେ ୧୨୫ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪ ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ଖେଳାଯିବ।