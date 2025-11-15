୧ମ ଟେଷ୍ଟରେ ବୁମରାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହଇଚଇ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ, ବଢ଼ିଗଲାଣି ଭାଉ…
IND-SA 1st Test: ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୁମରାହ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ “ବାମନ” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଭୟ ଓପନର ଏଡେନ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ମାର୍କରାମଙ୍କ ୱିକେଟ ପଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ବୁମରାହ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଲବିଡବ୍ଲୁ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ବାଭୁମାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଡିଆରଏସ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ବୁମରାହ ୱିକେଟକିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭିଡ଼ଓରେ ପ୍ରଥମେ ବୁମରାହ କହିଥିଲେ, “ସେ ଜଣେ ବାମନ।” ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ସେ ଜଣେ ବାମନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ।” ଏହାପରେ ବୁମରାହ ବାଭୁମାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ “ବାମନ” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ ବୁମରାହ DRS ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାଭୁମାଙ୍କ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲ୍ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ହରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲେ ଦେଖାଗଲା, ବଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଥିଲା ଯେ, ବାଭୁମା ଏହା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୩ ରନ କରି ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ବୁମରାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୁମରାହ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।