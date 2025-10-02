IND vs WI: କପିଲ ଦେବଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୁମରାହ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୁମରାହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଇନିଂସ ସମୟରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଦ୍ବାରା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରି ବୁମରାହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବୁମରାହ 2025 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ନ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବର୍ଷ ବୁମରାହ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 12 ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଅଛନ୍ତି। ସିରାଜ 2025 ମସିହାରେ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବୁମରାହ 2025ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବୋଲ୍ଡ କରି ମୋଟ 15 ୱିକେଟ ନେବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୫ରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ କରିଥିବା ବୋଲର
୧୨* – ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା
୯* – ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ
୯ – ଶମର ଜୋସେଫ
୭ – ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ
୬ – ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ
୬ – ଜୋମେଲ ୱାରିକାନ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲ୍ଡ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର
୧୮୬ – ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ (୪୯୯ ଇନିଂସ)
୧୬୭ – କପିଲ ଦେବ (୪୪୮ ଇନିଂସ)
୧୫୧ – ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ (୩୭୯ ଇନିଂସ)
୧୪୭* – ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା (୨୫୪ ଇନିଂସ)
୧୪୫ – ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୪୨୭ ଇନିଂସ)
ଏହା ସହିତ, ବୁମରା ଭାରତରେ ଖେଳି ୫୦ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରସାରିଛନ୍ତି। ବୁମରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ୧୩ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୦ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁମରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବାହାରେ ୩୬ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମୋଟ ୧୭୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ବୁମରାହ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଭାରତରେ ୫୦ ୱିକେଟ ହାସଲ କରି କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ୫୦ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବାରେ ବୁମରାହ କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କପିଲ ଦେବ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୫ ଇନିଂସ ନେଇ ୫୦ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ବୁମରାହ ମାତ୍ର ୨୪ ଇନିଂସରେ ଭାରତରେ ୫୦ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧୬୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ସିରାଜ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁମରାହ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।