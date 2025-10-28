IND vs AUS 1st T20I: ଦଳକୁ ବୁମରାହଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍, ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ODI କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, T20I ସିରିଜର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି।
ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସଠିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ବିକଶିତ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ।
ସମ୍ପ୍ରତି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତିବା ପରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ହେବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ।
ଏହାସହ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କିନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏବଂ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ।
ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବିଶ୍ରାମ:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ କୌତୁହଳ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ। ଗିଲ୍ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ODI ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ନିରନ୍ତର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।
ତେଣୁ, ସେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିରତି ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିରିଜରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିରତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ, ଗିଲଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଏସିଆ କପ୍ ପରି ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ହେଲେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ, ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ବୁମରା ଫେରିଲେ, ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ:
ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏହି ସିରିଜରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁମରାହ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ODI ସିରିଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ T20 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ / ରିଙ୍କୁ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।