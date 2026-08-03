ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କରିବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୨ ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ?
ବୁମ୍ରା ଆହତ ହେବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଏହି ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି।
କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ: ଇଏସପିଏନ୍-କ୍ରିକ୍ଇନ୍ଫୋ (ESPNcricinfo) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁମ୍ରା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ‘ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ‘ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ର ମତ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ବୁମ୍ରା ତୁରନ୍ତ ବୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ।
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୈଦାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ।
IPL ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଫିଟ୍ନେସ୍ ସମସ୍ୟା: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆହାତ ହେବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (ଖେଳିବା ଫିଟ୍ନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକିବ୍ ନବୀ ।