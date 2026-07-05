ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁମରାଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିଜିନ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ଵରୂପ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ପୁଣିଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଲି ବଲ୍ରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ସେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବୁମରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (Asian Games) ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଖେଳିନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଇସିସି ବିଶ୍ଵ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ର ଅଂଶ ନଥିଲା।
ବୁମରା ଶେଷ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୨ ହାରାହାରିରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଜିତିବାରେ ବୁମରାଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ସେ ୮ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଲେ ଏବଂ କଲୋମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗାଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ କଲୋମ୍ବୋର ଏସଏସସି (SSC) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ୱେଲିଂଟନ ଓ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ‘ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି’ ଭାରତ ପାଇଁ WTC (୨୦२୫-୨୭) ଚକ୍ରର ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଚେମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ଡ୍ର’ କରିଛି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୨-୦ ରେ ହରାଇଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ନିଜ ମାଟିରେ ୦-୨ ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି।