ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଦଳକୁ କରିବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ
୪୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ପେସରଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହା ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ବୁମରାହ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡେବ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ପରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିଥିଲା, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏବଂ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି।
୭ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୁଯୋଗ: ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଏଥର ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବୁମରାହଙ୍କ ସହ ଜଡିତ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଗତ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବିରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ହେଲେଏଥର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ଏବଂ ସେ ଖେଳିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବୁମରାହଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେବ୍ୟୁ ଭଳି।
ପ୍ରକୃତରେ, ୨୦୧୮ ରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୁମରାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ୪୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ୫୦ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
୧୫ ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେକର୍ଡ: ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୦ଟିରେ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୧୫ଟି ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ୧୪ ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ୬ ଥର ହାରିଛି। ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ୪ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ରହିଛି।