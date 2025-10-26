ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ କରାଇଲା ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା; କାମ କଲାନି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଦୁ, ଶେଷରେ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା ସ୍ବାମୀ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜୌନପୁରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେବା ପରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରୀକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଦାରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଛୁରୀ ସହିତ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଚଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୁଜାନଗଞ୍ଜ ଥାନା ବାବୁଗଞ୍ଜ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର, ବାବୁଗଞ୍ଜର ଫତୁପୁରରେ ଜଣେ ଅଜଣା ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଥିବା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ
ଜୌନପୁର ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ବସନ୍ତୁ ପାଲ (52) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତୁ ସୁଲତାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କରାଉଣ୍ଡି କଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ଭୂତପ୍ରେତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସନ୍ତୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାଇକରେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାରାଣସୀରେ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଳ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ ପାଠକ, ରାଜାରାମ ଏବଂ ସତନ ବାରାଣସୀରେ ଫୁଲ ମାଳା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସୁଲତାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସତନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବାରାଣସୀର ସୋଖା ବସନ୍ତୁ ପାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ତିନିଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସତନ ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା
ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ସୋଖା ବସନ୍ତୁ ପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ, ସତନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୋଖାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସତନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା‘ପରେ ସତନ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସତନ ତ୍ରିବେଣୀ ଏବଂ ରାଜାରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୋଖା ବସନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସତନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତ୍ରିବେଣୀ ପାଠକ ଏବଂ ରାଜାରାମ ସୋଖାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ବୁଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ
ପୁଲିସ ତାନ୍ତ୍ରୀକ ସୋଖା ବସନ୍ତୁ ପାଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତାନ ଫେରାର ଅଛି। ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ପାଠକ ଏବଂ ରାଜାରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।