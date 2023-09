(Video) ‘ଯବାନ’ର ପ୍ରଶଂସକ ହେଲେ ଦିୱାନା, ମୁହଁରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ରାସ୍ତରେ ବୁଲିଲେ ଲୋକେ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଯବାନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଡଲାଇନରେ ରହିଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଯବାନ ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଂରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଟିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସହିତ ଛକ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପାଟିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

Craze level of #ShahRukhKhan #Jawan among the neutrals is tremendous….🔥🔥

This Bandage look is going viral everywhere 🥵🔥

Jawan Storm coming tomorrow…#Salmaniacs 🤝 #Srkians #JawanAdvanceBookings #JawanFirstDayFirstShow #JawanTitleTrack #JawanJukebox pic.twitter.com/ShSJibYDL3

— YOGESH (@iamyogesh22) September 6, 2023