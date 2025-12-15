ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା, ଡେଟିଂ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଆରତୀ ସିଂହ

ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଲେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା, ଡେଟିଂ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

By Jyotirmayee Das

Jay Bhanushali: ଅଭିନେତା ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀ ଏବଂ ମାହି ଭିଜ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଜଣ ଛାଡପତ୍ର ନେଉଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ମାହି ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କହି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ, ଜୟ ଭାନୁଶାଳୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓରେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବିସମିଲ୍ କନସର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୫ର ସହ-ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମିଶା ଆୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏକାଠି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେମାନେ କନସର୍ଟର ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ସିଂହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।

ଆରତୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତୁମେମାନେ କିଛି ବି ଲେଖ। ମିଶା ଜୟଙ୍କ ଭଉଣୀ । ତୁମର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର।” ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜୟ ଏବଂ ମିଶା ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୫ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମିଶା ଜୟଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି।

ଜୟ ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଏବଂ ମାହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଜୟ ଏବଂ ମାହି ଗତ ୨୦୦୯ରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ(ତାରା)କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ପାଳିତ ସନ୍ତାନ (ରାଜବୀର ଏବଂ ଖୁସି) ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

ଜୟ ଏବଂ ମାହି ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଏ। ଜୟ ଏବଂ ମାହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି।

 

