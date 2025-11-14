ବଡ଼ ବିଜୟ ପଥେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ପିନ୍ଧିବ ବିଜୟ ମୁକୁଟ!
ନୂଆପଡ଼ା: ବଡ଼ ବିଜୟ ପଥେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ, ଘାସିରାମଙ୍କୁ ପଛପରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ନୂଆପଡାବାସୀ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା…
ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 28 ହଜାର 888 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ 41,520 ଭୋଟ ମିଳିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ 12,632 ଭୋଟ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଘାସିରାମଙ୍କୁ 10,649 ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢ଼ୋଲକିଆ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । 28 ହଜାର 888 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ।