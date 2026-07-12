ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଓ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଜୟ ଶାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଆଇସିସି (ICC) ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜୟ ଶାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ତିନିଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ତାରକା ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଜୟ ଶାହା ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ଦେଶର ଟିମ୍‌କୁ ଗର୍ବର ସହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ କଟକରେ ସେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର (Eastern Zone) ଦଳରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଲର୍ଡ୍‌ସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ଶତକ ଏବଂ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କଥା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଏକ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ୩,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଞ୍ଜୁମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର, ଯିଏ ୧୦୦ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାଟିରେ ବିଦେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି…

ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୦ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାର ୫ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି…

ଘରକୁ ଫେରୁଛି ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ…

1 of 30,084