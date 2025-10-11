ସବୁ ସସପେନ୍ସରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ; ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ…

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପଦ୍ମରେ ମିଶିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।ଏହାଛଡା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ।

ସ୍ୱର୍ଗତଃ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା । କାରଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଘସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ତଥା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସେ ଫୋକସର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସେ ନୂଆପଡାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘I Love you too’ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋମାରେ ସବୁ ଢୋ! ଗୋଟିଏ…

You might also like More from author
More Stories

‘I Love you too’ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋମାରେ ସବୁ ଢୋ! ଗୋଟିଏ…

ହେ ଭଗବାନ! ୯ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ…

ଛି ଛି ଲଜ୍ୟା ! ଓଡ଼ିଆ MBBS ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣି…

1 of 19,849