ସବୁ ସସପେନ୍ସରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ; ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପଦ୍ମରେ ମିଶିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।ଏହାଛଡା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ।
ସ୍ୱର୍ଗତଃ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା । କାରଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଘସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ତଥା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସେ ଫୋକସର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସେ ନୂଆପଡାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।