ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ଏବେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ !

ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ ହୋଇଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଖବର କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।

ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ୨ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାକି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।

ଜେଡି ଭାନ୍ସ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାନ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ।

କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ।

