୨୦୨୮ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ଇରାନ ହାତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ!
ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ 'ବଳିର ବକ୍ରା' କଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜେଡି ଭାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଜଡିତ; ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାନ୍ସ ୨୦୨୮ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଇରାନ ଚୁକ୍ତିର ଚେହେରା କାହିଁକି ବନିଲେ ଭାନ୍ସ:
ବୁଧବାର ରାତିରେ (ଜୁନ୍ ୧୭, ୨୦୨୬) ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାନ୍ସ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଏକ “ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଇରାନ ବାହାରେ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।
ଭାନ୍ସ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି:
୧- ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା
୨- ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବା
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାକ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାନ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ‘ବଳିର ବକ୍ରା’ କଲେ:
ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ‘ବଳିର ବକ୍ରା’ କରିଛନ୍ତି କି?
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଏହା କାମ ନ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବି।” ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବଳିର ବକ୍ରା କରିଛନ୍ତି କି, ଭାନ୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଜା କରୁଥିଲେ।”
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଏହାକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ କରିନଥିଲେ। ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କହିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଡିକୁ ବସ୍ ତଳେ ପକାଇବା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ଟ୍ରମ୍ପ।”
ଆଉ ଜଣେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରଣନୀତିଜ୍ଞ, ମ୍ୟାଟ୍ ମାକୋୱିକ୍ କହିଛନ୍ତି, “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇମଲାଇଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜାଣିଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଛି।”
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଜାଣିଶୁଣି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଏହା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଭାନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରିବେ।
୨୦୨୮ ଦୌଡ଼ରେ ଭାନ୍ସର ସ୍ଥିତି କ’ଣ:
୨୦୨୮ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟର ସ୍କୋୟାର ଭୋଟର୍ସ ଭଏସ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ, ୩୬% ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଝୁଙ୍କିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟର ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କନଫରେନ୍ସ (ସିପିଏସି) ଷ୍ଟ୍ର ପୋଲରେ ସେ ୬୧% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ରିଅଲ୍ କ୍ଲିୟରପଲିଟିକ୍ସ ହାରାହାରିରେ ଭାନ୍ସ ୪୫% ସହିତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଇ ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ଏମର୍ସନ କଲେଜ ପୋଲରେ, ଉଭୟ ୩୫% ସହିତ ସମାନ ଅଛନ୍ତି।
ଫୋର୍ବସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଭାନ୍ସ ଏବଂ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି; ସେ କୋଟିପତିମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଉଭୟଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ରୁବିଓ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦାତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାନ୍ସଙ୍କର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି।
ଭାନ୍ସ ସମ୍ପ୍ରତି ‘କମ୍ୟୁନିଅନ୍: ଫାଇଣ୍ଡିଂ ମାଇ ୱେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଫେଥ୍’ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାସ୍ତିକତାରୁ କ୍ୟାଥୋଲିସିଜିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଯଦି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ:
ଯଦି ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେବେ ଭାନ୍ସ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହେବେ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଯିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଭାନ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ’ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଏହା ୨୦୨୮ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଚୁକ୍ତିଟି ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାନ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କାରଣ:
ଯଦି ଚୁକ୍ତିଟି ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗଭୀର ଫାଟ ରହିଛି। କେତେକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଇରାନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଭାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ରୁବିଓ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଏନଏନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାନ୍ସଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେବ।”
ଭାନ୍ସ କ’ଣ ଶେଷରେ ୨୦୨୮ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ:
ଭାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୨୮ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
‘CBS Sunday Morning’ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଭାନ୍ସ ଏବଂ ରୁବିଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।