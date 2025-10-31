ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ମହିଳା ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗସ୍? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଜେମିମା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ସାତ ଥର ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ୩୩୮ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୧୩୪ ବଲ୍ ରୁ ୧୨୭ ରନ କରି ଭାରତକୁ ୯ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଖେଳାଳି କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ? ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କ BCCI କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ (ଗ୍ରେଡ୍ B) ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ, ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଟି୨୦ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ମିଳେ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ହୁଣ୍ଡାଇ, ଜିଲେଟ୍, ରେଡ୍ ବୁଲ୍, ଡ୍ରିମ11 ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଇଭାରା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଜେମିମାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୮ କୋଟିରୁ ୧୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଜେମିମା ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଜେମିମା ସ୍ନାତକ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫଙ୍କ କନଭେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ରିଜଭି କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମର୍ସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ।
ତେବେ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ତଥାପି,ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ୮ କୋଟିରୁ ୧୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।