ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଲହନ ! ଛାଡ଼ପତ୍ରର ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ କ’ଣ ସତରେ ବିବାହ କରିବେ?
ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜେନିଫର ବିବାହ କରିବେ।
ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖବରର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଜେନିଫରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାଟି କ’ଣ?
ଜେନିଫର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ବାସ୍ତବରେ, ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟଙ୍କୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଏକ ଘରୋଇ ଉତ୍ସବରେ ୱିଲିୟମ ଇସମାଇଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବେ। ତେବେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଧିକାରୀକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ୱିଲିୟମ ଇସମାଇଲଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଖବର
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେନିଫରଙ୍କ ବିବାହ ଏକ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ‘ବମ୍ବେ ଟାଇମ୍ସ’ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ୱିଲିୟମ ଇସମାଇଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜେନିଫର ଏବଂ ୱିଲିୟମ ଇସମାଇଲଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।
କରଣ ସିଂହ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ବିବାହ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ଜେନିଫର ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜେନିଫର ପୂର୍ବରୁ କରଣ ସିଂହ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କିଛି ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ୯ ଅପ୍ରେଲ, ୨୦୧୨ରେ ଜେନିଫର ତାଙ୍କ ‘ଦିଲ୍ ମିଲ୍ ଗୟେ’ର କୋ-ଷ୍ଟାର କରଣ ସିଂହ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୪ରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶୋ’ରେ କାମ କରିଥିଲେ।
Thumb Text :
ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ
ବାନ୍ଧି ହେବେ ଜେନିଫର