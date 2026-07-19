ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ୍

ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର୍ ୱିଙ୍ଗେଟ୍ ଶେଷରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଘରୋଇ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକ ୱିଲିୟମ୍ ଇସମାଇଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର ୱିଙ୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରେମିକ ୱିଲିୟମ ଇଶ୍ମାଏଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ପରିବାର ଓ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସରଳ ସମାରୋହରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଜେନିଫର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଦୁହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଏବଂ ପରେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଜେନିଫର ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ବିବାହ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ୱିଲିୟମ ଇଶ୍ମାଏଲ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ MHC ଡିଜିଟାଲ୍ ଗ୍ରୁପରେ ବିଜନେସ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ବିବାହର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନୋଟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ…

ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି…

ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ exercise କରିବା ଉଚିତ୍ ନା…

IND vs ENG: ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ…

1 of 30,096