ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଜେନିଫର୍, ଖୁବଶୀଘ୍ର କରିବେ ବିବାହ
ଜେନିଫର୍ ୱିଙ୍ଗେଟ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇସମାଇଲ୍ ୱିଲିୟମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର୍ ଏହି ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର୍ ଧରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର୍ ଉଇଙ୍ଗେଟ୍ (Jennifer Winget) ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ, ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇସମାଇଲ୍ ୱିଲିୟମଙ୍କୁ (Ishmael William) ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେନିଫର୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସିରିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଛୁଟି କାଟିବା ସମୟରେ ଇସମାଇଲ୍ ଜେନିଫର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେନିଫର୍ ହଁ କହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖବର ମୁତାବକ, ଜେନିଫର୍ ନିଜେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟରିଂ-ଡେକୋରେସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ହେବ, ସେ ସବୁଥିରେ ସେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର-ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜେନିଫର୍ଙ୍କ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ପେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଡାନ୍ସ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଏକ ସମୟରେ, କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଜେନିଫର୍ ୱିଙ୍ଗେଟ୍ଙ୍କ ନାଁକୁ ଅଭିନେତା କରଣ ୱାହିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ, କରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଗୁଜବକୁ ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ମାଗଣା ପ୍ରଚାର (PR) ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।” ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ୨୦୧୩ର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ‘ୟେ ଜୱାନୀ ହୈ ଦିୱାନୀ’ର ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ କଲ୍କି କୋଚଲିନ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେହି ଫଟୋରେ ଲେଖାଥିଲା, “କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ”, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଜେନିଫରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ ଏହା ସହ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହାର୍ଟ (Heart) ଏବଂ ନଜର ନଲାଗିବା (Evil eyes) ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜେନିଫର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଜେନିଫର୍ ଅଭିନେତା କରଣ ସିଂ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ ‘ଦିଲ୍ ମିଲ୍ ଗୟେ’ରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୨ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ୨୦୧୪ରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ୨୦୧୫ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ‘ଅଲୋନ୍’ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ କରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବାସୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦Coordinateରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।