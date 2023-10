ଗାଜାରେ ଇହୁଦୀ ଶିଶୁକୁ ଅପହରଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

ନୂୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହମାସର ବର୍ବର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ ।

