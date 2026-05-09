ଡିଜେରେ ଚାଲିଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ,, ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ବର ଦାଦାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା
ଝାନସୀ: ପୁଅ-ବୋହୂଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ହେଲା ହର୍ଷ ଫାୟାରିଂ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ଗୁଳି ଯାଇ ବାଜିଲା ବର ଦାଦାଙ୍କ ଛାତିରେ। ଆଉ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନସୀରେ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ାଗାଁ ଥାନା ଡିମରୌନୀ ଗାଁର ସଚେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବିହାଘର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଧରି ବର ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର ଯାତ୍ରୀରେ ସେଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାଦା ମହେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ କାନପୁର ଦେହାତର ରାଜପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବର-କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ନିଶାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ହର୍ଷ ଫାୟାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଗୁଳି ଯାଇ ମହେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା।
ଗୁଳି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମହେଶ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାନସୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପୂରା ପରିବାରରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ନଗର ପ୍ରୀତି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ାଗାଁ ଥାନା ଡିମରୌନୀ ଗାଁରେ ବିବାହ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଫାୟାରିଂ ହେବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସଚେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ବୋହୂଙ୍କ ଆଗମନ ଉପରେ ହର୍ଷ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ଯାଦବ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫାୟାରିଂରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମହେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି ।