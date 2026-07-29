ପର ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇ ଭାଇକୁ ମାରି କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା

ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ହେଲେ ଅଙ୍କିତ ଅହିରୱାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପର ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ! ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇକୁ ମାରି କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲାର ବବିନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜରାହା ବୁଜୁର୍ଗ ଗାଁର ଅଙ୍କିତ ଅହିରୱାର ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆଶିକ ଅହିରୱାର ବଦୌରା ଗ୍ରାମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମଜୁରି ବାବଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା। ସେହି ଟଙ୍କା ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ହେଲେ ସେଥିରୁ ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଆଶିକଙ୍କୁ ଅଙ୍କିତ ଦେଉନଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

୧୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଙ୍କିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଶିକ। ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଘର ପାଖ କୂଅ ପାଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଶିକ ଏକ ପଥରରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କୂଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ହେଲେ ଅଙ୍କିତ ଅହିରୱାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ବବିନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ତେବେ ୧୯ ତାରିଖରେ କୂଅରୁ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରୀ ପଥରରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା।

ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ଆଶିକ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଜେରା କରିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଶିକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ମାନିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼…

ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି… ମୋତେ କେବଳ…

POKକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ଭାରତ,…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମେ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ…

1 of 18,216