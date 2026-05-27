ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା, ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ବରକୁ ପିଟିଲେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକ, ଶେଷରେ..

ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା, ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ବରକୁ ପିଟିଲେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକ
Wedding Violence: ଝାନସୀର ପ୍ରେମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁବନ ଗାର୍ଡେନରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଘମାଘମ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବରଣମାଳା ପରେ ପରେ ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଥା କଟାକଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଦେଖୁଦେଖୁ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଗାର୍ଡେନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବରଯାତ୍ରୀ ଝାନସୀର କୋତୱାଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧୁବନ ଗାର୍ଡେନକୁ ଆସିଥିଲା।
ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହଙ୍ଗାମା
ବିବାହର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବରଣମାଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ବରପକ୍ଷର କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଦେଖୁଦେଖୁ ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକେ ଆମନା-ସାମନା ହୋଇଗଲେ। ବରପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାର ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଗାର୍ଡେନରେ ଚିତ୍ର ବଦଳିସାରିଥିଲା ।
ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲା କନ୍ୟା:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ପରେ କନ୍ୟା ଜଣକ ସେହି ବର ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଝାନସୀରେ କନ୍ୟା ଜଣକ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଭଳି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିବାହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି।