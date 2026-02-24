ବଞ୍ଚିବାକୁ କରୁଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନ୍ୟକିଛି, ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ୨ ଶିଶୁ
Air Ambulance Crash: ସୋମବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋକର ଛାୟାରେ ଭଷେଇ ଦେଇଛି। ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚତରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପାଇଲଟ୍, ସହ-ପାଇଲଟ୍, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ।
ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ରୋଗୀ ଜଣକ ହେଲେ ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱାର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର (୪୧)। ସେ ଏକ ଢାବା (ଲାଇନ୍ ହୋଟେଲ) ଚଳାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଢାବାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିର ଦେବକମଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଫର କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହୋଇଗଲା।
ଗାଁରେ ଶୋକ ଖେଳିଗଲା
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀ ଏବଂ ଭଣଜା ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଶୁଭମ (୧୭) ଏବଂ ଶିବମ (୧୩) ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦୱା ଘରେ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୧୧ ସମୟରେ ରେଡବର୍ଡ ଏୟାରୱେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ C90 ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ରୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ପ୍ରାୟ ୨୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୪ ସମୟରେ ବିମାନଟି ହଠାତ୍ କୋଲକାତା ATC ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଛତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ନାମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିବେକ ବିକାଶ ଭଗତ (ପାଇଲଟ୍), କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଭରାଜଦୀପ ସିଂହ (ସହ-ପାଇଲଟ୍), ଡାକ୍ତର ବିକାଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା (ଡାକ୍ତର), ସଚିନ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର (ପାରାମେଡିକ୍), ରୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀ ଏବଂ ଧୀରୁ କୁମାର (ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ)।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜିସିଏ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଖରାପ ପାଗ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।