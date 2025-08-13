‘ଆମେ ପୋଲିସ, ଚାଲ ଆମ ସହ…’, ମିଛ କହି ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକିନେଲେ, ତା’ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ବଡ ଭଉଣୀକୁ…

ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାନ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ

By Priyadarshni Dixit

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଟେକିନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଦୁଇଜଣ ରାକ୍ଷସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାଲାମୁରୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା।

ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୈୟା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଭଳି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛି। ଯାହା ଅଧୀନରେ 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁମାନେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମନାର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମାନ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏଠାରେ ଚୈନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନୃଶଂସ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ।

ସୂଚନାନୁସାରେ: ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଯାଉଥିଲେ। ଉଭୟ ଭଉଣୀ ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ପରେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।

ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିସାରିବା ପରେ, ଉଭୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ମେଦିନୀନଗରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସଦ୍ଦିକ ମଞ୍ଜିଲ ଚୌକ ନିକଟରେ, ସାନ ଭଉଣୀ ସାହସ ଦେଖାଇ ବାଇକ୍ ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଝିଅର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

