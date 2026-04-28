ଝଡ଼ି଼ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରମରୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଦିନ ସାରା କଲବଲ କଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଖରାର କୋପ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୁଥିଲା ଗୁଳୁଗୁଳି। ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଗରମ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ଘରେ ରହି ହେଉନଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୭.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୭.୬ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୩୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୩୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ ୩୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳରେ ୩୯.୭ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୩୯.୭ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ ୪୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ ୩୮.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୯.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ ୪୧.୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୩୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ ୩୭.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁରରେ ୩୨.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୮.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୩୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୮.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୪୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୭.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩୬.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩୫.୦ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ ୪୦.୭ ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ ୪୨. ୯ ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ୪୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।