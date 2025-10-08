RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ; ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ?

RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ; ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତାରାରେ ଥିବା ଜିଜାମାତା ମହିଳା ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ଅଭାବ।
କଷ୍ଟକର ଫୋରେନ୍ସିକ ଅଡିଟ୍
ଜିଜାମାତା ମହିଳା ସହକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ 30, 2016 ରେ ଏକ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବେଦନ ପରେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 23, 2019 ରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, RBI କହିଛି ଯେ ଆପିଲେଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଫୋରେନ୍ସିକ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଡିଟରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଅଡିଟ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବନ୍ଦ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି RBI ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ 7 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ଠାରୁ ଏହାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମବାୟ ସମିତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଜଣେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ତାର ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେୟାରଧାରକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ବନ୍ଦୋବସ୍ତକାରୀ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି।
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ, ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜମା ପରିଶୋଧ କରିବା ନିଷେଧ ହେବ। ତଥାପି, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମାକାରୀ ଜମା ବୀମା ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ପୋରେସନ (DICGC) ରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଉପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ଦାବି କରିପାରିବେ। RBI କହିଛି ଯେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2024 ସୁଦ୍ଧା, ମୋଟ ଜମାର 94.41 ପ୍ରତିଶତ DICGC ବୀମା ଅଧୀନରେ କଭର କରାଯାଇଥିଲା।