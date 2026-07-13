ଦମ୍‌ଦାର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ୍‌

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୭୫ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତି ଜିବି ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରାଯିବ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂୂଆ ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ।

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ୭୫ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତି ଜିବି ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସିମ ନେଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ସିମ ସହିତ ମାସିକ ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫ଜି ଡେଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ‘ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲ ପ୍ଲସ୍’ର ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫୦ ଜିବି ଜିଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ୧୮ ମାସ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ପ୍ରୋ ବେନିଫିଟ୍ସ, ୫୦୦୦ ଜିବି ଗୁଗଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ନମୋ ବାନାନାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୫ଜି ଫୋନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ୫ଜି ନେଟୱର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୫ଜିର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଚାର୍ଜ କରାଯିବ।

୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ଏୟାରଟେଲ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍

୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ଏୟାରଟେଲ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୪ଜି ଓ ୫ଜି ଡେଟା, ୫ଜି ସ୍ଲାଇସିଂ ଜରିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୁଗଲ୍ ୱାନ ଜରିଆରେ ୧୦୦ ଜିବି କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍, ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ଏଡବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପ୍ରିମିୟମ୍‌, ଫ୍ରଡ ଲିଙ୍କ ବ୍ଲକିଂ ଏବଂ ଫ୍ରି ହେଲୋ ଟ୍ୟୁନ୍‌ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।

ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ମିଶିବା ପରେ ଏହା ୫୨୯.୮୨ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏୟାରଟେଲର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ସିମ ପ୍ଲାନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳେନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା…

ଚଳଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ରାତି ପାହିଲେ…

ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ…

1 of 17,577