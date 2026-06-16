ଜିଓ ୬୨୯ ଓ ଏୟାରଟେଲ ୬୪୯: କାହାର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ?
ଜିଓ ଆଣିଛି ୬୨୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ଓ ଏୟାରଟେଲ ଆଣିଛି ୬୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରିୟଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ଗ୍ରହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍। ଜିଓ ଆଣିଛି ୬୨୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ଓ ଏୟାରଟେଲ ଆଣିଛି ୬୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍। ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଫିଟ୍?
ଜିଓର ୬୨୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍
ଜିଓର ୬୨୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିବ। ଏଥିସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସ ମିଳିବ। ଏହାର ବୈଧତା ୫୬ ଦିନ ରହିବ। ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୫ଜି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଓଟିଟି ସୁବିଧା ମିଳେନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ପ୍ରୋ’ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ ମିଳିବ। ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ୫୦ ଜିବି ଜିଓ ଏଆଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜର ଲାଭ ମିଳିବ।
ଏୟାରଟେଲ ୬୪୯ ପ୍ଲାନ
ଏୟାରଟେଲର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଜିବି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, କଲିଂ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସର ଲାଭ ମିଳିବ। ୫୬ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୫ଜି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆଡୋବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପ୍ରିମିୟମ, ୩୦ ଦିନରେ ଥରେ ମାଗଣା ହେଲୋଟ୍ୟୁନ୍ ଓ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଓ ଏସଏମଏସକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।