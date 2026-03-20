Jio, Airtel ନା Vi! କିଏ ଦେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ? ସତ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେଡ୍ ରୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେଡ୍ରୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ଲାନ୍ର ଲାଭକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ (Vi) ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜିଓର ୩୪୯ ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୦ GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପୃଥକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ।
ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଳି କିଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
ଏୟାରଟେଲର ୪୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ ଡାଟା (୪G ଏବଂ୫G), କଲିଂ ଏବଂ SMS ସହିତ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
Vi ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀର ୪୫୧ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡାଟା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ୫୦ GB ଡାଟା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ୫G ଉପଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ଅସୀମିତ ୫G ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅସୀମିତ ରାତି ଡାଟା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର SMS ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଯଦି ଏହି ଉପାୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଜିଓର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।