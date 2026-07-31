Jio-ଏୟାରଟେଲର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଏବେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି Jio ଓ Airtelର ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଗେମ୍’।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସରକାର ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗେମିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଳି ବିଶେଷ ସେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କନେକ୍ଟିଭିଟି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏପରି ସେବା ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ବିଶେଷକରି 5G Network Slicing ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ଓ ପୁରୁଣା ମନେ କରାଯାଉଛି।