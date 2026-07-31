Jio-ଏୟାରଟେଲର ନୂଆ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍! ଏବେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି Jio ଓ Airtelର ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଗେମ୍’।

By Subhasmita Das

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସରକାର ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗେମିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭଳି ବିଶେଷ ସେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କନେକ୍ଟିଭିଟି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏପରି ସେବା ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ବିଶେଷକରି 5G Network Slicing ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ଓ ପୁରୁଣା ମନେ କରାଯାଉଛି।

Uttarakhand Govt.

ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ସେବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଲେଟେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ଭାରତରେ ଏହି ନିୟମ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୨ରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ବିଶେଷକରି 5G Network Slicing ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏହି ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ଟ୍ରାଇକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି:

ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନାମ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଇଟିର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କହିଛୁ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପିୟ ୟୁନିଅନ୍‌ର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମକୁ ବାତିଲ୍ କରିଦେଇଛି।

ଆମେରିକାର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକାରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ୱାଲ୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍’ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଖୋଲା ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବାଛିଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

ସ୍ଲାଇସିଂ କିପରି କାମ କରେ:

୧- 5G ସ୍ଲାଇସିଂ ଅଧୀନରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଇନ୍‌ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଲାଇସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇସ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେଟୱର୍କ ଭଳି କାମ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍‌ଥ, ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଲେଟେନ୍ସିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ଯେପରିକି, ଗେମିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସେବା, ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଅଟୋନୋମସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତାର ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ।

୨- ସ୍ଲାଇସିଂ ଯୋଗୁଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗେମିଂ, ହେଲ୍ଥକେୟାର, ଅଟୋନୋମସ୍ ଗାଡ଼ି, ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଭଳି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଚଳାଇପାରିବେ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ସ୍ପିଡ୍, କମ୍ ଲେଟେନ୍ସି ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପା

୩- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲାଇସ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯେପରିକି ୱେବ୍ ସର୍ଫିଂ ଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଲାଇସ୍‌ରେ ପୂର୍ବଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ।

ଅର୍ଥାତ୍, ବିଶେଷ ସେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

୪- ଯଦିଓ 5G ସ୍ଲାଇସିଂ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ନିୟମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅଲଗା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ତାହା ନେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବେ ଧରାଯାଇପାରେ।

୫- ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ପିଡ୍ ଓ କମ୍ ଲେଟେନ୍ସି ଭଳି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ 5G ସ୍ଲାଇସିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସେବାର ଏବେ ସେକ୍ଟର ରେଗୁଲେଟର ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

୬- ସେହିପରି, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଘନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ନେଟୱର୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ 5G ସ୍ଲାଇସିଂ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି।

୭- ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 5G ନେଟୱର୍କ ସ୍ଲାଇସିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି…

୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର…

କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩୨ ଶ୍ରମିକ…

୧୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଭାରତ-ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର…

1 of 10,197