ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟ୍କା: Jio ବନ୍ଦ କଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ୮୪ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହେଲେ ନିରାଶ!
JIO Plan: JIO ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶସ୍ତା ୮୪ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ୩୯୫ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବରଦାନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ବାଧିବ।
କ’ଣ ମିଳୁଥିଲା ୩୯୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ?
ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମୁଦାୟ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ୧୦୦ଟି SMS ଏବଂ ମୋଟ ୬GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ୪G ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ବୈଧତା ଓ ବେସିକ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ପାଲଟିଥିଲା।
କାହିଁକି ଏତେ ପପୁଲାର୍ ଥିଲା ଏହି ପ୍ଲାନ୍?
ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବୈଧତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜିଓ ନମ୍ବରକୁ କେବଳ କଲିଂ, ଓଟିପି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କାମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା।
ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ’ଣ?
ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରେ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍-ଆଇଡିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହିଁ ୩୯୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ବୈଧତା ଦେଉଥିବା ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଆୟ ବା ARPU (Average Revenue Per User) ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି?
ଯଦିଓ ୩୯୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଭଳି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ କଲିଂ ପାଇଁ କିଛି “Voice Only” ପ୍ଲାନ୍ ଅଫର୍ କରାଯାଉଛି । ଜିଓର ୪୪୮ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ମୋଟ ୧୦୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେହିପରି ୧୭୪୮ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ରେ ୩୩୬ ଦିନର ବୈଧତା ସହ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ୩୩୦୦ଟି SMS ମିଳିଥାଏ।