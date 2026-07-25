ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ‘ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍’; ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ମିଳିବ 100Mbps ସ୍ପୀଡ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା, OTT ଏବଂ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍
Jio Freedom Plan, ମିଳୁଛି 100Mbps ସ୍ପିଡ୍ ସହ ଅନେକ OTT ସୁବିଧା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି, ଯାହାର ନାମ ‘ଜିଓ ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍’ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି କି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍କୁ JioFiber ଏବଂ Jio AirFiber ଉଭୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି। ୟୁଜର୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ MyJio App ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା ୧୫ ମାସ ରହିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ 100Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଲୋଡ୍ ସ୍ପୀଡ୍ ମିଳୁଛି।
ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ OTT ର ମଜା: Jio Freedom Plan ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହାସହିତ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସ JioTV ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଟିଭି ମନୋରଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ଏହାବାଦ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Sun NXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay ଏବଂ ShemarooMe ସାମିଲ ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜିଓର ଏହି ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେଟ୍-ଟପ୍ ବକ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଗେମିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ହାଇ-ସ୍ପୀଡ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ Jio Freedom Plan ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ।