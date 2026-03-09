JIOର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଓ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍! ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କର ଆଉ ୩୩୬ ଦିନ ଯାଏଁ ମନଇଚ୍ଛା ଗପ, ଏସବୁ ବି ମାଗଣା

ଜିଓର ଶସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ...

By Jyotirmayee Das

JIO Recharge Plan: କଣ ଆପଣ ବି ଅଧିକ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି ? କଣ ଆପଣ ବି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଥିବା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ଏପରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଛି।

୫୧୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାର ସହିତ, ଜିଓ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାସିକ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିଓ ଏକ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାସ ପାଇଁ ସିମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ କିମ୍ବା ବାଲାନ୍ସ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଓର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ…

ଜିଓର ୧୭୪୮ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଓର ୧୭୪୮ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ Wi-Fi ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କଭର୍ କରେ ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ। ଏହି ଜିଓ ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ୩୬୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ୩୩୬ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଜିଓର ୨୦୨୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଜିଓ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜିଓର ୨୦୨୫ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୨୦୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୫୦୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅସୀମିତ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୈଧତା ସହିତ ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣ ଜିଓର ୩୫୯୯ କିମ୍ବା ୩୯୯୯ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ଅସୀମିତ 5G ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ OTT ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅସୀମିତ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

