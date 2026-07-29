ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ଶସ୍ତା ଅଫର୍: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ୩୦GB ଡାଟା, ୧୫ଟି OTT ଆପ୍ ଏବଂ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ରିହାତି
Jioର ନୂଆ ପ୍ୟାକ୍: 30GB ଡାଟା ସହ 15ଟି OTT ଆପ୍, ମୁଭି ଟିକେଟ୍ରେ 150 ଟଙ୍କାର ରିହାତି
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦେଶର ନଂ ୧ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ‘ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ’ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଶସ୍ତା ଓ ଧମାକାଦାର୍ ନୂଆ ଅଫର୍। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଡାଟା ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅନେକ OTT ଆପ୍ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଡାଟା ଆଡ୍-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍’ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବ୍ରୋଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଜିଓ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫର୍’ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୬,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ପର ରିହାତି ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣି ଧମାକା କରିଛି ଜିଓ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ‘ଜିଓ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫର୍’ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓ ହୋମ୍ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୫ ମାସିଆ ପ୍ଲାନ୍ ସହ ୧୨ଟି OTT ଆପ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ 100Mbps ସ୍ପୀଡ୍ରେ ଅସୀମିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଓର ଏହି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫର୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ପର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଜିଓର ନୂଆ ଅଫର୍: ଜିଓର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ୨୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମୋଟ ୨୮ ଦିନର ଭାଲିଡିଟି ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ୨୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ଏହି ନୂଆ ଅଫର୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୩୦GB ହାଇ-ସ୍ପୀଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୧୫ଟି OTT ଆପ୍ର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ YouTube Premium, Amazon Prime Video, JioHotstar, SonyLIV, Zee5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lanka, ETVWin, Chaupal, Hoichoi, Fancode, Times Play, Tarang Plus ଏବଂ Jio TV ସାମିଲ ରହିଛି।
ୟୁଜର୍ସମାନେ ‘My Jio’ ଆପ୍ ଜରିଆରେ YouTube Premium ଏବଂ Prime Video ର ସୁବିଧା କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ OTT ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା ‘Jio TV’ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ୧୫୦ ଟଙ୍କାର ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଫର୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୫୦ ଟଙ୍କାର ଏବଂ ଅତିକମରେ ୨ଟି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲେ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାସହ ଏହି କୁପନ୍ଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି କଲିଂ କିମ୍ବା SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା କୌଣସି ବି ରେଗୁଲାର୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଆଡ୍-ଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।