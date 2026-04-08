Jioର ଧୁଆଁଧାର ପ୍ଲାନ୍, ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ମାସେ ପାଇଁ ପାଇବେ ଏତେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ, ଚିନ୍ତାରେ Airtel
ଜିଓର ନୂଆ ୩୧୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ, ୩୦ ଦିନ ଭାଲିଡିଟି ସହିତ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ
JIO recharge plan: ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ । କିନ୍ତୁ ନିକଟରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ନୂତନ ୩୧୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା
Jio ର ୩୧୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବୈଧତା, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ଦିନର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ୪G ଡାଟା, ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ JioTV ଏବଂ JioCloud ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ Google Gemini Pro ର ଏକ ମାଗଣା ୧୮-ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
୩୧୯ ଏବଂ ୩୪୯ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି?
ଯଦି ଆପଣ ୩୧୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନକୁ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ତେବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ୪G ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଅସୀମିତ ୫G ଡାଟାର ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ଲାନ JioCinema ର ୩ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାତ୍ର ୩୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ୩୧୯ ପ୍ଲାନକୁ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା କମ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
Airtel ର ୩୦-ଦିନର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ
ଭାରତୀ Airtel ର ୩୫୫ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ଲାନ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମୋଟ ୨୫GB ଡାଟା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ Adobe Express Premium ର ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ ହଜାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଥରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।