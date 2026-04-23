ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁରା ପରିବାର କରିବେ ମଜା, ମିଳିବ OTT ସହ ଏସବୁ ଫାଇଦା
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁରା ପରିବାର କରିବେ ମଜା
JIO Plan: କଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଛାଡନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା । ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବେ ଏହି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ଆଣିଛି। ଜିଓ ପରିବାର ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ଏକକ ସଂଯୋଜିତ ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଯୋଜନା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଏକକ ରିଚାର୍ଜ ଚାରୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କଭର୍ କରେ । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯଥା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଓ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୪୪୯ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିକଳ୍ପ ୭୪୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ବିପରୀତରେ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ୩୪୯, ୬୪୯, ୧୫୪୯ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ କଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ।
ଜିଓର ୪୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପରିବାର ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ସଂଯୋଗ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୭୫GB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଏହି ଡାଟା ସୀମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି GB ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ।
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦SMS ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ୫୦GB କ୍ଷମତା ସହିତ JioTV ଏବଂ JioCloud ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ JioCinema Premium ର ତିନି ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିବ । ଏଥିସହ Google Gemini Pro ପ୍ଲାନର ୧୮ ମାସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୫,୧୦୦ଟଙ୍କା ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ୫୦୦୦GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।