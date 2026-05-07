JIO ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରିଚାର୍ଜରେ ୫ଜି ଡାଟା ସହ ମିଳିବ ଅନେକ ଫାଇଦା
ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ସହ ମିଳୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ସୁବିଧା
JIO Plan: ଜିଓ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜିଓ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବଜାରକୁ ଆଣିଛି।
ଜିଓର ସୁଲଭ ଯୋଜନା
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୯୮ ଟଙ୍କା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଅସୀମିତ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୧୪ ଦିନର।
ଏହି ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ 5G-ସକ୍ଷମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Jioର ଦୁଇଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Jio TV ଏବଂ Jio AI କ୍ଲାଉଡ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି।
ଫ୍ରୀଡମ୍ ଯୋଜନା
Jio ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ‘ଫ୍ରୀଡମ୍ ଯୋଜନା’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯାହାର ବୈଧତା ୩୦ ଦିନର। ଏହି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୩୫୫ ଟଙ୍କା । ଏହି ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସହିତ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ବିନା ୨୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ମେସେଜର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି Jio ଯୋଜନା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ Jio TV ଏବଂ Jio AI କ୍ଲାଉଡ୍ର ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ Jio Hotstar ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Jio AI କ୍ଲାଉଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି।